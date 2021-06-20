Endonezya 50 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı alacak

Endonezya, Covid-19'a karşı 50 milyon doz aşı alacak. Endonezya Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşıları Sözcüsü Siti Nadia Tarmizi yaptığı açıklamada, Endonezya’nın Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısından 50 milyon doz alacağını ve ilk sevkiyatın Ağustos ayında ülkeye gelmesinin beklendiğini aktardı.

Tarmizi, “Pfizer aşıları Ağustos ayından itibaren gelmeye başlayacak ve ayda 7,5 milyon ila 12 milyon doz arasında sevk edilecek” ifadelerini kullanarak, tedarikin doğrudan hükümet satın alımının bir sonucu olduğunu aktardı.

Güneydoğu Asya’nın en büyük ülkesi olan Endonezya'da, son haftalarda corona virüsü vakalarında artış yaşandı. Ülke genelinde geçtiğimiz cuma günü 12 bin 990 vakanın tespit edilmesi ile Ocak ayı sonlarından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Yaklaşık 270 milyon nüfusu olan Endonezya'da, salgının başından bu yana 1 milyon 989 bin 909 vaka tespit edilirken, 54 bin 291 can kaybı yaşandı. Endonezya, Covid-19 salgınında Güneydoğu Asya’daki en yüksek can kaybına sahip olan ülke konumunda bulunuyor.

Endonezya'da, gelecek yıla kadar 181,5 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılanması hedeflenirken, ülkede şu ana kadar 12,2 milyon kişiye iki doz aşı uygulandı.

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