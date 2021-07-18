Erdoğan’ın İsrail’le görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı

Geçen hafta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 40 dakika süren görüşmesi sonrasında Orta Doğu basınında birçok iddia ortaya atıldı…

2014 yılından beri yayın yapan Al-Araby al Jadeed isimli gazete, Tel-Aviv yönetiminin Türkiye’nin İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapmasını istediğini yazdı.

Gazete, İsrailli yetkililerin bu konuyu Mısırlı arabuluculara aktardığını yazarken, “Kahire’deki yetkililer İsrail’in Mısırlı arabuluculuk heyetinin esirlerin takası konusunda bir şey yapmamasından rahatsızlık duyduğunu aktardı. Açıklamalara göre İsrail ile Türkiye arasında gelişen iyi ilişkilerle paralel olarak İsrail, Türkiye’nin bu hassas konularda yer almasını istiyor” ifadesine yer verdi.

TÜRK YETKİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Bu iddia Türkiye, Mısır ya da Filistin tarafından doğrulanmazken bugün ise İsrail basınına bir Türk yetkili konuştu. İsrail’in en çok okunan gazetelerinden olan ve İbranice yayın yapan Israel Hayom’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, “Türkiye, İsrail ile Hamas arasındaki esir takasını gerçekleştirme sürecinde anlamlı bir rol üstlenmek için kayda değer bir süredir çalışıyor” dedi.

Bu açıklama ile ilgili de detaylı bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail’in çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un geçen hafta gerçekleşen 40 dakikalık görüşmesinde bu konunun da masaya gelmiş olabileceği Arap basınında yer aldı. Uzun bir sürenin ardından Türk ve İsrailli yetkililerin doğrudan yaptığı bu telefon görüşmesinde taraflar ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştüklerini açıklamıştı.

TÜRKİYE-İSRAİL HATTINDA NE OLMUŞTU?

İsrail ile Türkiye arasındaki gerilim 2010 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Danny Ayalon'un dönemin Türkiye Büyükelçisi Ahmet Oğuz Çelikkol'u alçak bir koltuğa oturtmasıyla başlamıştı. O dönemde alçak koltuk krizi olarak da bilinen gerilim sonrasında Çelikkol Ankara'ya çağrılmıştı.

Bu gerilimden kısa bir süre sonra Mavi Marmara krizi yaşanmış ve tansiyon yükselmişti. Zaman zaman Erdoğan ile İsrail'in eski başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerilim yükselse de Türkiye'nin bölgede temsilciliği bulunmaya devam etti. 2016 yılında göreve başlayan Mustafa Kemal Ökem 2018'de İsrail'in Gazze sınırında 60 Filistinliyi öldürmesinden sonra geri çağrılmıştı.

O dönemde Türkiye, İsrail Büyükelçisi Eitan Na'eh'i sınır dışı ederken İsrail de Türkiye'nin Kudüs başkonsolosunu aynı şekilde sınır dışı etmişti. Türkiye 2020 yılında Ufuk Ulutaş'ı büyükelçi olarak atadı.

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