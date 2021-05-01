Fabrikada dehşete düşüren patlama! Anbean kaydedildi

Rusya’nın Orenburg bölgesinde yer alan Soroçinsk kentinde bir kimya fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi.

Patlamada 59 yaşındaki vardiya amiri hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı. Yaralıların vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtilerek, tedavilerine hastanede devam edildiği ifade edildi. Patlamanın etkisiyle içerisi savaş alanına dönerken, diğer makineler ve fabrikalarda da yangın çıktı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler yangına müdahale ederken, çok sayıda işçi kendi imkanları ile fabrikadan çıkmayı başardı. Yoğun çabaların ardından söndürülebilen yangından yaklaşık 10 işçinin de hafif yaralanmalar ile kurtulduğu öğrenildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi olaya ilişkin soruşturma başlattı.