Floyd davasında çarpıcı ifade: Kurtarabilirdim ama izin vermediler

Amerika'nın Minneapolis kentinde geçen yıl polis şiddeti ve ırkçılığın protesto edildiği gösterilere yol açan George Floyd'un gözaltı sırasında ölümüne ilişkin dava süreci başladı.

Gözaltı sırasında Floyd'un boynuna diziyle 8 dakika 46 saniye boyunca bastırarak nefessiz kalıp ölmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in yeminine ve rozetine ihanet ettiğini belirten Savcı Jerry Blackwell, “Aşırı ve makul olmayan güç kullanarak elleri kelepçeli Floyd'un 27 kez nefes alamadığını söylemesine rağmen dizini ensesinden çekmedi ve hareketsiz kaldı” dedi.

‘VÜCUDUNDA METAMFETAMİN VARDI’



Savunma avukatı Eric Nelson ise Chauvin'in Floyd'u polis arabasına almaya çalışarak 19 yıllık kariyeri boyunca eğitimini aldığı şeyi yaptığını söyleyerek, “Floyd'da nefessiz kalarak boğulmanın önemli göstergelerinden hiçbiri görülmedi. Floyd'un vücudunda fentanil ve metamfetamin vardı” dedi.

Duruşma sırasında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Minneapolis itfaiyesinde ilk yardım uzmanı olarak görev yapan 27 yaşındaki Genevieve Hansen, “Öldürülen bir adam vardı ve yeteneklerimle tıbbi yardım sağlayabilirdim. Bu insan bu haktan mahrum bırakıldı” dedi.

‘YALVARDIM AMA FAYDA ETMEDİ’



Hansen yaşadıklarını mahkemede şöyle anlattı: “Floyd tepki vermeyerek yerde yatıyordu, polislere yardım etmemiz gerektiğini anlattım. Nasıl yapılması gerektiğini söyledim, yalvardım ama fayda etmedi. Üç yetişkin adamın birisine ağırlık vermesi çok fazlaydı. Onun bilinç düzeyinin değiştiğini ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunun ilk işareti olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Floyd'un vücudundan bir miktar sıvı geldiğini fark ettim ve çoğu durumda bir hastanın öldüğünde mesanesini serbest bıraktığını görüyoruz. Polis memuru ağırlığının büyük bir kısmı Floyd’un boynunda durduğu halde, onun altında mücadele ederken bile rahat görünüyordu.”

Polis memuru Derek Chauvin 65 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın 4 hafta sürmesi bekleniyor.

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