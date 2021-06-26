Fransa’da son 24 saatte bin 986 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte bin 986 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 766 bin 315'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 33 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 939'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 389'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 190 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 51 milyon 662 bin 96 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 33 milyon 139 bin 912'sine tek doz, 20 milyon 678 bin 609'una ise iki doz aşı yapıldı.

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