Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise kimdir?

Jovenel Moise, 26 Haziran 1968’de Haiti’de doğdu. Temmuz 1974’te ailesi , ilk öğrenimine École Nationale Don Durélin’de devam ettiği Port-au-Prince’te başladı. 1996 yılında sınıf arkadaşı Martine Marie Etienne Joseph ile evlendi. Aynı yıl başkentten ayrılarak kırsal alanları geliştirmek için Port-de-Paix’e yerleşti.

Jovenel Moise, küçük bir yatırım sermayesi ile Port-de- Paix’teki ilk işini, bugün hala faaliyette olan JOMAR Auto Parts’ı kurdu. Aynı yıl, Nord-Ouest bölümündeki 25 dönümlük bir alana yayılan bir plantasyondan organik muz üretimine yönelik bir tarımsal proje geliştirmeye başladı.

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Muz adam Moise

2001 yılında Moise , Nord-Ouest ve Nord-Est departmanlarına dağıtım için bir içme suyu tesisi kurmak için Culligan ile ortaklık kurdu . 2012’de AGRITRANS SA’yı kurdu, NOURRIBIO tarım projesini Trou du Nord’a tanıttı ve Haiti’nin ilk tarımsal serbest ticaret bölgesi olan Nord- Est’te 2500 akrelik bir muz ekiminin yaratılmasına yardımcı oldu. Bu projenin 1954’ten beri ilk kez Almanya’ya muz ihraç etmesi gerekiyordu; ancak, şimdiye kadar sadece iki konteyner gönderildi. Bu yine de ona Nèg Bannann (Muz Adam) lakabının verilmesine neden oldu. Gritans yaklaşık 3.000 iş yaratmayı amaçladı; ancak Mart 2015’e kadar yalnızca 600 iş yarattı.

Siyasi kariyeri nasıldı?

2015 yılında Başkan Michel Martelly , Moïse’yi Martelly’nin kurduğu siyasi parti Haiti Tèt Kale Partisi’nin (PHTK) başkan adayı olarak atadı. Moise, kampanyasında, nüfusu %50’nin üzerinde kırsal olan Haiti için ekonomik bir motor olarak biyo-ekolojik tarımı destekledi. Ayrıca Martelly’nin izlediği politikalara desteğini ifade etti: Evrensel eğitim ve sağlık hizmetleri , enerji reformu, hukukun üstünlüğü , sürdürülebilir işlerin yaratılması, çevre koruma ve ekoturizm ve tarım turizmi için bir destinasyon olarak Haiti’nin geliştirilmesi.

27 Kasım 2016’da seçim yetkilileri, Moise’nin 2016 seçimlerini ön sonuçlara göre ilk turda %21’lik bir tahmini seçmen katılımıyla kazandığını söyledi. 7 Şubat 2021’de Jovenel Moïse, Moïse’nin görev süresinin sonuçsuz kalan 2015 seçimlerinden itibaren sona ermesi gerektiğine inanan muhalefet liderleri tarafından görev süresiyle ilgili zorluklarla karşılaştı. Ancak Şubat 2016’da Jocelerme Privert’in yeni seçimler yapılıncaya kadar geçici Başkan olarak atanması için özel seçimler yapıldı.

Kasım 2016 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı düzeyinde, PHTK’dan Jovenel Moïse yüzde 55,67 oyla birinci sırada yer aldı. Moïse, ikinci tur seçimlerde rekabet etmek zorunda kalmadan cumhurbaşkanlığını güvence altına aldı. İkinci, üçüncü ve dördüncü sırada yüzde 19,52 ile LAPEH’den Jude Celestin , Platfom Pitit Dessalines’ten (PPD) Jean-Charles Moïse yüzde 11,04 ile ve Fanmi Lavalas’tan (FL) Maryse Narcisse yüzde 8,99 ile yer aldı. Jovenel Moïse, 7 Şubat 2017’de beş yıllık bir dönem için yemin etti.