Hong Kong’ta basın özgürlüğüne büyük darbe: 500 polis gazeteyi bastı

Hong Kong’un ünlü muhalif gazetelerinden Apple Daily’e bugün polis baskını düzenlendi.

Yaklaşık 500 polis gazetecilerin bilgisayarlarına el koyarken, yetkililer gazetenin ulusal güvenlik yasalarını ihlal ettiği için bu operasyonu düzenlediklerini açıkladı.

Sabaha karşı gerçekleşen operasyonda gazetenin 5 yöneticisi gözaltına alınırken, gazetecilerin telefon, bilgisayar ve belgelerinin de incelendiği ve bunlara da el konduğu belirtildi. Yapılan açıklamada gazetecilerin binanın bazı katlarına giremediği de kaydedildi.

500 polisin baskını, Pekin yönetiminin en büyük muhalifi olarak tanınan ve tabloid gazetesinin sahibi ünlü iş insanı Jimmy Lai’ye yapılan son darbe olarak kayıtlara geçti. Çin yönetimi daha önce Lai’nin malvarlıklarını dondurmuş ve yasa dışı örgütlerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle hapis cezası almıştı.

Hong Kong Güvenlik Bakanı John Lee, yazı işlerinin bir “suç mahalli” olduğunu söylerken operasyonun amacının, “Ulusal güvenliğe zarar verenlere maşa olanlar” olduğunu söyledi. Hangi makale için polis operasyonu düzenlendiğinin bilinmediğini açıklayan yetkililer, “Normal gazeteciler bu insanlardan farklı. Bunları onlarla kıyaslamayın. Kanunlara uyarak istediğiniz kadar gazetecilik yapabilirsiniz” dedi.

Yetkililer, gazetenin tartışma yaratan makalelerinin 2019 yılına kadar gittiğini de söyledi. Hong Kong polisi, Apple Daily ile bağlantısı olan 3 şirkete ait 2.32 milyon doların dondurulduğunu da belirtti.

Şu ana kadar yayın yönetmeni Ryan Law’un da aralarında üst düzey beş kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Lai’nin danışmanı olan ve Hong Kong dışında yaşayan Mark Simon, “Bu basın özgürlüğüne yönelik alçak bir saldırıdır. Bizim yazı işlerindeki üst düzey ekip arkadaşlarımızı gözaltına alıyorlar. Gazetenin ne kadar dayanacağına biz değil onlar karar veriyor” dedi.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin Asya bölge koordinatörü Steven Butler, “Bu gözaltılar Hong Kong’un Orwellvari Ulusal Güvenlik Yasaları’nın ülkede kalan basın özgürlüğünü yok ediyor. Hong Kong’u yöneten Çin, kendisine muhalif olarak gördüğü gazeteyi kapatma gücüne sahip fakat bunun etkileyeceği kesim yıllarca bilgiye ücretsiz erişimi olan Hong Konglular olacaktır” dedi.

İlginizi Çekebilir Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolara katılan muhalifler suçlu bulundu

İlginizi Çekebilir Ai Weiwei'nin 24 yıl önce çektiği kare kriz yarattı: Hong Kong'daki müze kaldırdı