İki doz aşı olan İngiliz bakana corona virüsü bulaştı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vaka sayısının hızla tırmandığı İngiltere’de şok yaşanıyor…

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sadece 3 hafta önce görevlendirdiği Sağlık Bakanı Sajid Javid, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. AstraZeneca’nın iki doz aşısını olmasına rağmen corona virüsüne yakalandığını söyleyen Javid, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek semptomların hafif seyrettiğini sözlerine ekledi.

Twitter’dan gelişmeleri duyuraan Javid, “Bu sabah yapılan corona virüsü testinde pozitif sonuç çıktı. Dolayısıyla şu an kendimi karantina altına aldım ve evden çalışıyorum” dedi.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü testinin ilk dozunu 17 Mart’ta olan ve ikinci dozu da 16 Mayıs’ta olan Javid, “Kabinenin yarısına corona virüsü bulaşmış olabilir. Bakanların yarısı bu hafta sonuna kadar kendilerini tecrit altına almak zorunda kalabilir” ifadesini kullandı.

Yasakların gevşetilmesiyle birlikte İngiltere’de yeni bir corona virüsü dalgası yayıldı. Başbakan Johnson ve sağlık bakanı Javid, aşılama programının Covid-19’a bağlı ölümleri azalttığını öne sürse de İngiltere halen Covid-19’a bağlı ölümlerde dünyanın 7’nci ülkesi konumunda.

KUTLAMALAR İPTAL

Normalleşme sürecine giren İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın kutlama yapma hevesi kursağında kaldı. Covid-19 yasaklarının kaldırılması sonrasında vaka sayısının hızla artmasıyla birlikte Johnson’ın bu planı rafa kaldırdığı açıklandı.

Yasakların kalkmasının ardından ülkede önceki gün 54.674 insanda corona virüsü tespit edilirken 740 kişi de hastaneye kaldırıldı. İngiliz bilim insanları, günlük vaka sayısının 100 binlere ulaşabileceğini aktardı.

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