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İngiliz tatilcilere kötü haber: Yurt dışına çıkana 54 bin TL ceza

İngiltere'de yaklaşan tatil sezonu öncesi corona kısıtlamaları artırıldı. Hükümet, geçerli bir sebebi olmayanların ülke dışına çıkışını Haziran ayı sonuna kadar yasakladı. Kurala uymayanlar 54 bin TL cezayla karşı karşıya kalacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:41, 23/03/2021
HaberlerDünya
İngiliz tatilcilere kötü haber: Yurt dışına çıkana 54 bin TL ceza

Corona virüsü salgını dünya genelinde hız kesmeden can almaya devam ederken, pek çok ülke üçüncü dalga endişesiyle önlemlerini sıkılaştırıyor. Virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere de yasakları artıranlardan.

İngilizlerin dört gözle beklediği yaz mevsimi bekledikleri gibi geçmeyebilir. Hükümetin aldığı yeni önlemler kapsamında, yurt dışına çıkış, Haziran ayı sonuna kadar sınırlandırıldı.

GEÇERLİ SEBEP İÇİN BELGE DOLDURACAKLAR

Buna göre ülke dışına çıkmak isteyen İngiliz vatandaşları, hangi ülkeye gidecekleri, ne kadar süreyle kalacakları ve gidiş sebebini belirten bir form dolduracak. Geçerli bir sebebi bulunmayan vatandaşların ülkeyi terk etmesi halinde 5 bin sterlin (54 bin TL) ceza uygulanacak.

Söz konusu karar İngiliz turistleri dört gözle bekleyen ülkeler için de yıkıcı bir etki yarattı. The Times’ın haberine göre kısıtlamanın Ağustos ayı sonu veya Eylül ayına kadar uzatılabileceği belirtiliyor. Bu da tatil sezonunun neredeyse tamamının kısıtlanması anlamına geliyor.

ÜLKE İÇİNDEKİ OTELLER 17 MAYIS’TA

Hükümetin bu kararı almasında başta Avrupa’da olmak üzere artan vaka sayıları ve yeni mutasyonları gerekçe gösterdiği öğrenildi. Aşılama kampanyalarının yavaş ilerlemesi de kritik faktörler arasında yer alıyor.

Öte yandan ülkede tatil yapacaklar için de yasaklar bir süre daha devam edecek. Son kararlara göre 12 Nisan’a kadar tatil amaçlı ev tutmak ve konaklamak yasak. Otel ve pansiyonlarda yasağın kalkacağı tarih ise 17 Mayıs olarak belirlenmiş durumda.

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Yayınlanma Tarihi:09:07,