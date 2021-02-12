İngiltere’de corona bulaştırma sayısı R, aylar sonra ilk kez 1’in altına düştü

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı verilere göre, R sayısı 0,7 ile 0,9 arasında. Geçtiğimiz hafta R sayısı 0,7-1,0 aralığında belirlenmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, R sayısının 1’in üzerinde olması salgının yayıldığını, 1’in altında olması ise salgının daralmakta olduğunu temsil ediyor.

0,7 ile 0,9 arasındaki R sayısı, ortalama olarak her 10 Covid-19 vakasının 7-9 kişiye virüsü bulaştırdığı anlamına geliyor.

İngiltere’nin de dahil olduğu Birleşik Krallık’ta son 24 saat içinde 15 bin 144 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 13 bin 799’a yükseldi. Can kaybı da 758 artarak 116 bin 287 oldu.

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