İngiltere’de kritik araştırma: Mutasyonlu corona virüsü kadınları daha çok vuruyor

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Worldometers’ın verilerine göre salgın başından bu yana 92 milyon kişiye virüs bulaştı, 1.9 milyondan fazla insan da hayatını kaybetti.

Virüse karşı geliştirilen aşılar emekleme adımlarıyla uygulanmaya başlasa da, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon endişe yaratmaya devam ediyor. Yapılan ilk incelemelerde yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen mutasyonlu corona virüsüyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Mutasyonla ilgili dikkat çeken son araştırmalardan biri İngiltere’nin Exeter Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Dr. David Strain ve ekibi, virüsün salgının başındaki durumla olan farklılığını mercek altına aldı. Buna göre mutasyon geçirmiş corona virüsü, kadınlar arasındaki ölüm oranını artırdı.

SAKINCALI BİR GÜVEN DUYGUSU



Dr. Strain, “Virüsün daha bulaşıcı olduğunu göz önünde bulundurursak, hastalık risk grubunda olduğunu düşünmeyen genç ve sağlıklı kadınların bulunduğu grupta hızla yayılıyor. Genç hastalar, özellikle beyaz kadınlar sakıncalı bir şekilde güvende oldukları duygusuna kapıldı” dedi.

60 yaş altındaki insanlar arasındaki ölüm oranının genele oranla halen çok yüksek olmadığını belirten Dr. Strain, hastaneye yatış oranlarında ise patlama olduğuna dikkat çekiyor. Dr. Strain, Noel’den bu yana rakamların yüzde 81 arttığını ifade etti.

YÜZDE 4’LÜK BİR DEĞİŞİM



Exeter Üniversitesi’ndeki çalışmaya göre, mutasyondan önce ölüm oranlarında erkeklerin payı yüzde 61, kadınların oranı ise yüzde 39 olarak görünüyordu. Bu durum mutasyondan sonra yüzde 57’ye yüzde 43 olarak şekillendi.

Erkeklerin corona virüsünden daha fazla etkilenmesinin birçok değişkeni olduğu düşünülürken, genetik faktörler de öne çıkıyor. Virüsün vücuda girmesini sağlayan ACE2 enziminin erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek olduğu belirtiliyor.

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