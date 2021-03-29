İngiltere’de normalleşme süreci başladı: Düğünler ve spor etkinlikleri başlıyor

4.3 milyondan fazla insanın corona virüsü olduğu İngiltere’de sıcak bir gelişme yaşandı. Başbakan Boris Johnson, corona virüsü yasaklarını kaldırma kararı aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Johnson bugün bir açıklama yaparak yasakların gevşetileceğini ama insanların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Yeni plana göre insanlar 6 kişilik gruplar olmak kaydıyla açık havada buluşabilecek. Buna kamuya açık alan ve parkların yanı sıra özel mülkler de dahil edildi.

Öte yandan daha önceden organize edilmiş açık hava spor etkinliklerinin de gerçekleşeceği belirtildi. Johnson açıklamasında, “Dikkatli olmalıyız, Avrupa’da vakalar bu kadar hızlı yayılırken ve mutasyona uğramış virüs aşı sürecini etkilerken kurallara uymalıyız” dedi.

DÜĞÜNLER DE GERÇEKLEŞECEK

8 Mart’ta okulları açan İngiltere’de golf, tenis ve diğer spor etkinliklerinin devam edeceği açıklanırken düğün organizasyonlarının da devam edebileceği ve gerçekleştirilebileceği belirtildi.

İngiltere’de geçtiğimiz aylarda sadece “istisnai şartlar” sebebiyle nikahlar kılınabiliyordu. Bu istisnai şartlar arasında partnerlerden birinin çok hasta olması ya da çok kritik bir ameliyata girecek olması yer alıyordu.

AŞILAMA SÜRECİ HIZLI GİDİYOR

İngiltere’de corona virüsü aşılama süreci diğer ülkelere göre daha hızlı ilerliyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada 30 milyondan fazla insanın ilk Covid-19 aşısını olduğunu söyledi. Hancock, 3.5 milyondan fazla insana ise ikinci dozun verildiğini dile getirmişti.

Yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 57’sinin corona virüsü aşısının ilk dozunu olduğunu dile Hancock, “Aşı hayat kurtarıyor ve bizim bu pandemiden çıkmamız için bir yol” dedi.

İlginizi Çekebilir Corona aşısı olan Putin yaşadıklarını anlattı