Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere’den sözde Ermeni soykırımı açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından İngiltere'den bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:45, 10/05/2021
HaberlerDünya
İngiltere’den sözde Ermeni soykırımı açıklaması

Geçen ay ABD-Türkiye ilişkilerini geren “soykırım” geriliminin ardından İngiltere’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak “soykırım” ifadesini kullanması ile ilgili İngiltere’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Bakanı Simon Coveney, İngiltere parlamentosunda konuştu.

Bu konuda vekillerden gelen soruya yanıt veren Coveney, “Soykırım olup olmadığı konusunda uluslararası bir fikir birliği yok. Hükümetimiz bu konuda bir pozisyon almadı ve biz bu konuda görüş verebilecek bir konumda olmadığımıza inanıyoruz. Ne Avrupa Birliği ne de Birleşmiş Milletler 1915 olayları ile ilgili bir karar almış durumda değil” dedi.

İRLANDA DA TANIMIYOR

Coveney, herhangi bir karar alınması durumunda bunun bazı yasal sonuçları olacağını da söylerken, “Hükümet 1915 yılında yaşanan olaylarda çok sayıda Ermeni’nin öldürülmesini bir trajedi olarak tanımlıyor” dedi.

Öte yandan İngiliz The Times’a konuşan bir Dış İlişkiler yetkilisi de, “İrlanda da sadece uygun uluslararası bir mahkemenin oluşturularak karar alınması durumunda soykırımı tanıyacaktır ya da bir uluslararası fikir birliği oluşunca” dedi.

İlginizi ÇekebilirBiden'ın 100 günlük performansına soykırım çıkışı nokta koyduBiden'ın 100 günlük performansına soykırım çıkışı nokta koyduİlginizi ÇekebilirBiden'ın 'soykırım' çıkışına yanıt vermeyen Erdoğan'ın hamlesi belli olduBiden'ın 'soykırım' çıkışına yanıt vermeyen Erdoğan'ın hamlesi belli olduİlginizi ÇekebilirABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dediABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi
Yayınlanma Tarihi:09:43,