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Irak’ta erken seçim ertelenecek iddiası…

Irak basını, Yüksek Seçim Komiserliği’nin ülkede 6 Haziran’da yapılması planlanan erken genel seçimlerin zamanında yapılmasının mümkün olmadığını siyasi partilere bildirdiğini yazdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:14, 14/01/2021
Haberler Dünya
Irak’ta erken seçim ertelenecek iddiası…

Irak'ta 2019 yılında meydana gelen hükümet karşıtı protestolar nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Adil Abdülmehdi'nin yerine gelen Mustafa el-Kazimi, erken seçimlerin 6 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

Irak basını, Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin siyasi partilere seçimlerin Eylül ayından önce yapılmasının mümkün olmadığını bildirdiğini yazdı.

Adı açıklanmayan bir siyasi kaynağa dayandırılan haberde, siyasi partilerin seçimlerin tarihini belirlemek için en yakın zamanda toplanacağı ve seçimlerin büyük ihtimalle Ekim ayında yapılacağı aktarıldı. (İHA)

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