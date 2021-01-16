Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Irak’ta kuş gribi alarmı! Binlercesi itlaf edildi

Irak’ın Selahaddin ilinde 60 bin tavuğun kuş gribine yakalandığı ve tavukların itlaf edildiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:18, 16/01/2021
Haberler Dünya
Irak’ta kuş gribi alarmı! Binlercesi itlaf edildi

Selahaddin Valisi Ammar el-Cebr tarafından yapılan açıklamada, Samara ilçesinde bulunan tavuk yetiştirme kümeslerinde 60 bin tavukta kuş gribi virüsü (H5N1) teşhis edildiğini belirterek, virüse karşı önlem alamaya çağırdı. El-Cebr söz konusu kümes alanın 3 km boyunca karantina altına alındığını vurguladı.

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamit el-Naif, söz konusu gribin yayılmasını önlemek amacıyla bakanlığın toplantı yaptığını ve kümeslerdeki 60 bin tavuğun itlaf edilerek bölgenin 3 km boyunca abluka altına alındığını söyledi.

Kuş gribi virüsünün Dünya Hayvan Sağlık Örgütü'ne göre birçok ülkede yayıldığını aktaran el-Naif, ülkeye canlı ve donmuş tavukların ithaline yasak getirilmesini talep etti. (İHA)

İlginizi ÇekebilirIrak'ta erken seçim ertelenecek iddiası...Irak'ta erken seçim ertelenecek iddiası...

İlginizi ÇekebilirAvrupa ülkeleri corona ölümlerinde zirvedeAvrupa ülkeleri corona ölümlerinde zirvede
Avrupa Belçika canlı Corona Dünya Irak İtalya Ölüm Sağlık seçim Slovenya söz