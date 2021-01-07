İran’dan Trump’a: Haydut Başkan…

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının ABD Kongresine yönelik saldırısını yorumladı.

Zarif, “Kendi halkından intikam almaya çalışan haydut Başkan, 4 yıl boyunca halkımıza ve diğerlerine kötü davrandı” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın uluslararası toplum içim tehdit oluşturduğunu belirten Zarif, “Asıl endişe veren bu şahsın kontrol edilemeyecek bir nükleer savaş peşinde olması. Bu uluslararası toplum için ciddi bir güvenlik sorunu” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısı üzerine Beyaz Saray önünde toplanan binlerce Trump taraftarı gösteri sonrası Kongre Binası'na saldırmıştı.

Trump taraftarlarının Kongre'ye saldırmaları üzerine bina tahliye edilmiş ve Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmişti. Çıkan olaylarda ise 4 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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