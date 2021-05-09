İspanya’daki kraliyet sarayında 700 yıl önce yaşamış beş yaşındaki bir kızın iskeleti bulundu

Lahit, nisan ayında yapılan yenileme çalışmaları sırasında bulundu. Avrupa’nın en eski kraliyet sarayı olan Real Alcázar’da bulunan ilk ceset olarak dikkat çekti.

El Pais’in bildirdiğine göre, arkeologlar, sarayın 16. yüzyıl seramik karoları üzerindeki restorasyon çalışmalarından önce 20 Nisan’da şapeli incelerken bir kurşun lahit ortaya çıkardılar. Ortaya çıkan lahitin üslubu, 13. veya 14. yüzyıla ait olduğunu gösteriyor.

Bulunan kalıntılar; kızın sarı saçlı ve beş yaşında olduğunu gösteriyor. Ayrıca kıyafetlerinin çoğunlukla parçalandığı, geriye sadece biraz kumaş, ayakkabı derisi ve iki sedef düğme kaldığı görülüyor.

Araştırmacılar, kalıntılardan kimliği hakkında ipucu verecek ayırt edici bir sembol veya mühür bulmayı umuyorlar.

Descubren un sarcófago infantil medieval en el Alcázar de Sevilla https://t.co/Li7SjwTJQ2 a través de @historiang — Alcázar de Sevilla (@SevillaAlcazar) April 28, 2021

BU, BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Cesedin ilk önce başka bir yere gömüldüğüne ve 1930’larda şapel yeniden inşa edildiğinde sunağın yan tarafına taşındığına inanıyorlar.

Arkeolog Miguel Ángel Tabales, El Pais’e şunları söyledi: “Kullanılan malzemeler bize bunun 20. yüzyılın ilk yarısına ait olduğunu söylüyor. Benim teorime göre, işçiler lahdi başka bir bölgede buldular, açtılar ve bir ceset olduğunu görünce, düzgünce örtmeye ve sunağın yanına koymaya karar verdiler.”

Arkeologlar, sarayda gömülü olan tek kişinin kendisi olmadığından neredeyse eminler. Tabales, “Bu, buzdağının görünen kısmı. Lahiti gördüğümüzde, hemen şapelin bodrum katında daha fazlası olabileceğini düşündük” dedi.

Araştırmacılar, karbon-14 testlerinin sonuçları üç ay sonra geldiğinde, kızın yaşı ve ne zaman öldüğüne dair daha doğru bir tahmine sahip olacaklar.

Ayrıca kemiklerinden ziyade saçından DNA çıkarabilecek ve gömülmeden önce mumyalanmış olup olmadığını belirleyebilecekler. Mumyalama, 14. yüzyılda Katolik Kilisesi tarafından yasaklanmıştı, ancak yine de birçok zengin aile tarafından uygulanıyordu.

Real Alcázar, 10. yüzyılda Müslüman bir valinin sarayı olarak inşa edildi ve sık sık restore edildi. Ayrıca Mudéjar mimarisinin önemli bir örneği.

Sarayın üst katları, Sevilla’yı ziyaret ettiklerinde İspanya’nın kraliyet ailesi tarafından hala kullanılmakta.

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