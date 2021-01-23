İtalya’da can kaybı 85 bine dayandı

İtalya Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saat içinde 13 bin 633 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 444 bin 854’e ulaştığını bildirdi.

Bakanlık, son 24 saat içinde 472 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son verilerle corona virüsü salgınının başlangıcından bu yana Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 84 bin 674’e yükseldi.

Öte yandan İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı 28 azalarak 2 bin 390'a düşerken, 27 bin 676 kişi de iyileşti.