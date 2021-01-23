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İtalya’da can kaybı 85 bine dayandı

İtalya'da son 24 saat içinde 472 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 84 bin 674'e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:44, 23/01/2021
Haberler Dünya
İtalya’da can kaybı 85 bine dayandı

İtalya Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saat içinde 13 bin 633 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 444 bin 854’e ulaştığını bildirdi.

Bakanlık, son 24 saat içinde 472 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son verilerle corona virüsü salgınının başlangıcından bu yana Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 84 bin 674’e yükseldi.

Öte yandan İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı 28 azalarak 2 bin 390'a düşerken, 27 bin 676 kişi de iyileşti.

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Yayınlanma Tarihi:07:17,