Joe Biden: Kongreye girenler yerli teröristler

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Onlar isyankâr bir kalabalıktı, isyancılardı, yerli teröristlerdi. Bu kadar basit, bu kadar basit” dedi. Olaylara ilişkin Trump’a mesajlar veren Biden, “Başkan kanunların üzerinde değildir” ifadesini kullandı.

Joe Biden’ın açıklamalarından satır başları:



* Yapılan saldırılar ABD’ye büyük azarar verdi. Bu çetelerin ayak, takımının yaptığı bir bozgunculuktu.

* Şu anda artık adalet o kadar politize olmuş durumdaki, bu işi de yapabilecek daha iyi birileri yok. Her şeyden önemlisi bu ülkenin onurunu, bağımsızlığını kesinlikle yeniden tesis etmeliyiz.

* Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir ülkeyiz bunu defalarca söyledim. Demokratik kurumlarımız eski çağdan kalma değil, onlar bu ulusu farklı kılan nitelikler ve hiçbir başkan ‘kral’ olamaz.

* Hiçbir yargı başkanın keyfine göre hareket etmez veyahut korumaz. Adalet halk içindir. Kuvvetliyi korumaz. Adalet kördür. Dün gördükleriniz çok net bir şekilde bu ülkenin temel ülkelerine aykırıydı yalnızca en önemli 3 organımızdan birini korumayı değil adaletin yerini bulmasının da engellemeye çalışıldığın gördük.

* Kaos başladıktan sonra mesaj aldım. Torunum bana bir fotoğraf yolladı askeri giyimli kişiler vardı onlarcası Lincoln anıtının önündeydi çünkü protestolar vardı.

* Bana dedi ki bu ‘adil değil’ burada siyahiler olsaydı müdahale çok farklı olurdu. Kendimizi hukukun üstünlüğüne adamalıyız ve yurt içindeki kurumlarımız yeniden canlandırmalıyız.

BİDEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Joe Biden, her yeni liderin kabine bakanları ataması ve planlar yapması için belirli bir geçiş dönemi olduğu için Başkan Trump'ın yerini hemen alamayacak. Yeni başkan, Washington DC'deki Capitol binasının basamaklarında düzenlenen ve yeni dönemin açılışı olarak bilinen bir törenle 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak. Yeni başkan, törenin ardından yeni ikameti Beyaz Saray'a yerleşecek.

JOE BİDEN KİMDİR?

Joseph Robinette “Joe” Biden Jr., 20 Kasım 1942 tarihinde Pennsylvania’nın Scranton şehrinde dünyaya geldi. Eski bir avukat olan Biden, Birleşik Devletler’in 47. başkan yardımcısı olarak, 2009’dan 2017’ye kadar görev yaptı. Ayrıca Biden, 1973–2009 arasında Delaware Senatörü olarak görev yaptı.

Daha önce 1988 ve 2008’de de başkanlık yarışına giren fakat hüsrana uğrayan, Barack Obama’nın arkasında 8 yıl boyunca Başkan Yardımcılığı yapan Biden 1972’de Delawere’de senatörlük kazanarak başladığı siyasi kariyerini ABD’nin 46’ncı başkanı olarak taçlandırdı. 77 yaşındaki Biden, böylelikle ABD tarihindeki en yaşlı başkan olacak.

Seçimlerde 270 delege sayısını geçen Joe Biden, Ocak ayında Beyaz Saray’da görevine başladığında ABD tarihindeki ikinci Katolik başkan olacak. ABD tarihinde genelde protestan başkanlar ülkeyi yönetirken John F. Kennedy daha önce ülkeyi yöneten tek Katolik liderdi.

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