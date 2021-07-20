Kanlı saldırıyı IŞİD üstlendi

Terör örgütü IŞİD’e bağlı internet sitelerinde yayınlanan bildiride, Bağdat'taki Şiilerin çoğunluğu oluşturduğu Sadr bölgesindeki bir halk pazarında meydana gelen intihar saldırısı örgüt tarafından gerçekleştirildi.

İntihar eylemcisinin adı Ebu Hamza el-İntihari olduğunu belirten örgüt, eylemcinin kendisini Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr bölgesinde kendisini havaya uçurduğunu ve saldırıda 30'dan fazla kişinin öldüğü ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Irak basını adını açıklamadığı güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde terör saldırısında 35 kişi hayatını kaybederken 61 kişi de yaralandı.

Saldırının bayram öncesi alışveriş yapıldığı zamana denk gelmesi nedeniyle ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluşmasına yol açarken, saldırıda ölen ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. (İHA)