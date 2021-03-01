Kaşıkçı’nın nişanlısından ABD’ye çağrı

Evlenmek için gerekli belgeleri Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan almak üzere tesislere giren ve orada öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir çağrıda nişanlısı Hatice Cengiz’den geldi.

2018 yılının Ekim ayında gerçekleşen Kaşıkçı’nın suikastının arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın olmasının ortaya çıkmasının ardından Twitter üzerinde açıklamalarda bulunan Cengiz, ABD’ye çağrıda bulundu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Cengiz, “Veliaht Prens’in hiçbir gecikme olmadan cezalandırılması çok önemli. Eğer veliaht prens cezalandırılmazsa bu gelecekte onun yine insanları öldürüp bundan paçayı sıyıracağını gözler önüne serer ve bu durum bizi tehlikeye attığı gibi insanlığa da bir leke sürer” dedi.

Cengiz, “Biden yönetiminden başlayan dünya liderlerinin bir cinayete ortak olan bir kişiyle el sıkıştıklarında kendilerini sorgulamaları gerekiyor” dedi.