Biden bugün Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kararını verecek

2018 yılının ekim ayında İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı, Riyad-Washington hattında tansiyonu yükseltmeye devam ediyor…

ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın müttefiklerinden biri olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ı sık sık desteklemesinin ardından göreve gelen Joe Biden’ın çok daha farklı bir yaklaşım sergilemesi beklenirken CIA’nin hazırladığı rapor gerilimi yükseltti.

Biden, Suudi Arabistan’ın fiili hükümdarı olan ve MbS kısa adıyla bilinen Prens Salman’ı cezalandırıp cezalandırmayacağı konusundaki soru üzerine Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan’a yönelik genel olarak ne yapacağımızla ilgili açıklamayı Pazartesi günü yapacağım” dedi.

DETAYLARI BELLİ DEĞİL

Biden herhangi bir detay vermedi.

Ancak Beyaz Saray yetkilileri yeni bir adım atılmasının beklenmediğini ifade ettiler. ABD cinayette rolü olduğuna inanılan bazı Suudi Arabistan vatandaşlarına vize yasağı ve yaptırımlar getirmişti.

EVLİLİK BELGESİ İÇİN GİTMİŞTİ

Evlilik işlemleri için Ekim 2018’de evrak almaya gittiği sırada konsolosluk binası içerisinde öldürülen ve bedeni parçalara ayrılarak binadan çıkarılan Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde Prensi eleştiren yazılar yazmıştı.

Gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporu, Prens Salman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini onayladığını gözler önüne sermişti.