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Kim Jong-un’un fotoğrafı herkesi şaşırttı: Sağlık durumu endişe yarattı

Uzun bir süre sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fotoğrafları kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Kim Jong-un'un aşırı kilo verdiği görüldü. Dünya basını Kim Jong-un'un sağlık durumunun endişe verici olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:36, 09/06/2021
HaberlerDünya
Kim Jong-un’un fotoğrafı herkesi şaşırttı: Sağlık durumu endişe yarattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un önceki gün katıldığı bir etkinlikten çekilen fotoğrafı uluslararası kamuoyunu hareketlendirdi… Kim Jong-un’un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktığı etkinlikte çekilen fotoğrafta, Kuzey Kore liderinin aşırı kilo verdiği görüldü.

Kuzey Kore liderinin geçmişte çekilmiş fotoğraflarını kıyaslayan Güney Kore basını, Kim Jong-un’un saatinin kayışını artık daha sık bağladığını yazdı.

Son dönemde sağlık sorunu yaşadığına dair iddiaların ortaya atıldığı Kim Jong-un’un önceki fotoğraflarını yayınlayan NK News, “Çok ciddi kilo vermiş. En sevdiği saat olan 12.000 dolar değerindeki saatin kayışını daha da sıkmış” yorumunu yaptı.

2011 yılında kalp krizinden öldüğü tahmin edilen babası Kim Jong-il gibi sigara tiryakisi olan Kim Jong-un geçen yıllarda ağır sağlık sorunu yaşamıştı.

Güney Kore istihbarat servisi geçen yıl Kim’in yaklaşık 140 kilogram olduğuna dair bilgi edindiklerini açıklamıştı. NK News, Kim Jong-un’un 2011’de göreve geldiğinden beri her yıl ortalama 6-7 kilogram aldığını yazdı.

Güney Kore basını, Kim Jong-un’un bir hastalığı mı olduğunu yoksa bilinçli bir şekilde kilo vermek istediğini yazmadı. NK News’e konuşan bir uzman analist, “Kim Jong-un, ülkesindeki imajını düzeltmek için kilo vermiş olabilir. Çünkü ülkesinde gıda sorunu var ve corona virüsü sebebiyle Çin’le ticaret de dramatik bir şekilde düştü” yorumunu yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:11:30,