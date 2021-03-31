Kim Jong-un’un kız kardeşinden bir salvo daha: Amerika’nın papağanı

Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi 33 yaşındaki Kim Yo-jong açıklamalarda bulundu. Geçen haftalarda ABD’yi tehdit ederek, “Topraklarımızdan okyanusun ötesine doğru barut kokusunu yaymak için mücadele eden ABD'nin yeni yönetimine bir tavsiye. Önümüzdeki 4 yıl boyunca huzur içinde uyumak istiyorlarsa ilk adımda bela çıkartmaktan kaçınsalar iyi olur” açıklamasını yaptıktan günler sonra düşman komşusu Güney Kore’ye saldırdı.

Son dönemde çok sert açıklamalarda bulunan Kim Jong-un’un veliahtı olarak görülen ve uluslararası basında Kuzey Kore liderinden çok daha sert bir tutum takındığı bilinen 33 yaşındaki Kim Yo-jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’ya açıklama yapan genç siyasetçi, “Onun utanmazlığına karşı şaşkınlığımızı güçlükle bastırabiliyoruz. Güney Kore adeta ABD’nin Kuzey Kore’yi suçlayan gangster benzeri mantığını taşıyor. Amerika’nın yetiştirdiği papağan olarak övülmesinden bile üzgün olamıyor” ifadesini kullandı.

Geçen hafta iki kısa mesafe balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’yi eleştiren Moon, Pyongyang yönetiminin hamlesini “istenmeyen” olarak tanımlamıştı.

Moon ve Kim 2018’de görüşmüş ve ilişkileri düzeltmeye çalışmış fakat iki ülke arasındaki gerilim tekrar tırmanmıştı.

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