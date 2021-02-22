KKTC’de corona tedbirleri kademeli olarak gevşetildi

KKTC’de yerel corona virüsü (COVID-19) vakalarında görülen düşüşün ardından bugünden itibaren 21 günlük sokağa çıkma yasağı yerini kademeli olarak açılmaya bıraktı.

Başkent Lefkoşa ve Girne’de kısıtlamalara devam edilirken Güzelyurt, Gazimağusa, Lefke ve İskele ilçelerinde hayat normale döndü.

Narenciyenin başkenti olarak bilinen Güzelyurt’ta kepenklerini açan esnaf değerlendirmelerde bulundu.

COVID-19 EN ÇOK ESNAFI VURDU

Güzelyurt’ta sandalye üretimi yapan Ayhan Hannas adlı esnaf, COVID-19’dan kötü etkilendiklerini buna bağlı olarak işlerinin yarım kaldığını söyledi.

Zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreci atlatabilmelerinin zor olacağını belirten konfeksiyon işletmecisi Kemal Binatlılı ise kapanmanın kendisi ve ailesine vakit ayrılması bakımından iyi olduğunu fakat iki dükkanının da kira olması sebebiyle ekonomi açısından kötü etkilendiğini dile getirdi.

Bir başka mağaza sahibi Mehmet Yiğit de ekonomik olarak açılmanın kendileri için iyi olduğunu söyledi. Kapanmanın da ailesine vakit ayırmak için iyi bir süreç olduğunu fakat ekonomi olarak kötü etkilendiklerini ifade etti.

ORTAK TEMENNİ SALGININ BİTMESİ

Gözlük mağazası işletmecisi Nazan Redif ise COVID-19 pandemisinin işlerini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Güzelyurt esnafının ortak dileği ise bu sürecin ve COVID-19’nun en kısa sürede bitmesi ve her şeyin yoluna girmesi oldu. DHA