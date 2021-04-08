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Koltuk krizine Ankara’dan en net yanıt: İlk kez misafir ağırlamıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile Türkiye arasında yaşanan "üçlü koltuk" gerilimi ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Türkiye ilk kez misafir ağırlamıyor" diyerek, olayların büyümesi üzerine açıklama yaptığını dile getirdi.

Güncellenme: 12:24, 08/04/2021
HaberlerDünya
Koltuk krizine Ankara’dan en net yanıt: İlk kez misafir ağırlamıyoruz

Avrupa Birliği yetkililerinin önceki gün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin yankıları sürüyor… Avrupa basınından ve Avrupalı siyasetçilerden gelen tepkiler üzerine bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “Türkiye ilk kez misafir ağırlamıyor” dedi. Çavuşoğlu, “Uluslararası protokol kuralları uygulandı” ifadesini kullanarak tartışmanın büyümesiyle birlikte bu şekilde bir açıklama yapma gereği gördüğünü dile getirdi.

ANKARA’DA NE OLMUŞTU?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, önceki gün Türkiye’ye gelmiş ve Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel, toplantı salonundaki altın varaklı koltuğa otururken, von der Leyen ise bir süre ayakta kalmış ve daha sonra Erdoğan’ın çaprazındaki üçlü koltuğa oturmuştu. von der Leyen’in karşısındaki üçlü koltukta ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oturmuştu.

DETAYLAR GELİYOR…

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Ankara Avrupa Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı İsviçre mevlüt çavuşoğlu Türkiye
Yayınlanma Tarihi:11:06,