Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti

İzlanda'nın Reykjanes yarımadasındaki Fagradalsfjall Yanardağı 781 yılın ardından uykusundan uyandı. Fagradalsfjall Yanardağı 781 yıl sonra lav püskürtmeye başladı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, Fagradalsfjall Yanardağı'nın dün akşam saatlerinde lav püskürtmeye başladığını ve dağın Reykjavik'e 30 km uzaklıkta olduğunu belirtti.

LAVLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgeye gönderilen sahil güvenlik helikopteri, yanardağın yıllar sonra uykusundan uyandığı anı yerinde görüntüledi.

Yetkililer, yanardağın çok fazla kül ve gaz püskürtmesini beklemediklerini ve hava trafiğinin etkilenmeyeceğini belirtti.

İzlanda'da 2010 yılında, başka bir yanardağ olan Eyjafjallajokull’un patlaması sonucu oluşan kül ve gaz sebebiyle İrlanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa genelinde hava trafiği durma noktasına gelmişti.

Öte yandan, Güney Yarımadası olarak da bilinen Reykjanes’de son volkanik patlama 1240 yılında meydana gelmişti.