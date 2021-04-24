Londra’da aşı pasaportu protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan en büyük parklardan Hyde Park'da binlerce aşı pasaportu karşıtı gösteri düzenledi. Protestocular, aşı pasaportuna karşı sloganlar eşliğinde parktan kent merkezine yürüdü. Protestocuların çoğunun maske takmadığı görülürken, maske takan kişilerden de maskelerini çıkartmaları istendi. Yürüyüş ve gösteri sırasında sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı. Yaklaşık 4 saat süren protesto olaysız bir şekilde son buldu.

AB ÜLKELERİNDE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Yeşil pasaportun (aşı pasaportu) getirilmesi AB (Avrupa Birliği) içinde bazı eleştirilere yol açmıştı. Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülke, pasaportun aşılanmış ve aşılanmamış Avrupa vatandaşları arasında eşitsizlik ve ayrımcılığa neden olma riski oluşturacağının altını çizmişti.

AB’NİN AŞI PASAPORTUNDA HANGİ AŞILAR GEÇERLİ OLACAK?

AB tarafından geliştirilen ve yaz tatilleri yaklaşırken seyahatleri kolaylaştırmayı ve turizm sektörünü yeniden canlandırmayı hedefleyen “sağlık pasaportu” veya “aşı pasaportu” kişinin Covid-19 bulaşma riski taşımadığını kanıtlamayı amaçlıyor. QR kodlu dijital veya kağıt şeklinde olacak aşı pasaportunda kişilerin Covid-19’a karşı aşı olduğunu, PCR veya hızlı antijen test sonucunu veya hastalığı tedavi ettiğine dair bilgiler yer alacak.

AB'nin 27 ülkesinde geçerli olacak aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZenaca ve Johnson&Johnson aşılarının kabul edileceği açıklanmıştı.

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