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Myanmar’da askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Güncellenme: 10:03, 10/06/2021
HaberlerDünya
Myanmar’da askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’dan havalanan Myanmar Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın, Mandalay bölgesine bağlı Pyin Oo Lwin’de düştüğü bildirildi.

Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildiği aktarıldı. Devlet İdare Konseyi Basın Birimi Başkanı Tümgeneral Zaw Min Tun yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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