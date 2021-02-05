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Navalny gösterilerine katıldığı iddia edilen 3 diplomat sınır dışı edildi

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny destekçilerinin düzenlediği gösterilerine katıldığı iddia edilen Polonyalı, Alman ve İsveçli diplomatlar sınır dışı edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:58, 05/02/2021
Haberler Dünya
Navalny gösterilerine katıldığı iddia edilen 3 diplomat sınır dışı edildi

Rus muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanmasından sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla birçok kişi sokağa dökülmüş, Navalny'nin tutuklanmasını protesto etmişti.

Rusya’da Navalny destekçilerinin düzenlediği gösterilere katıldığı iddia edilen Polonyalı, Alman ve İsveçli diplomatlar sınır dışı edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 3 diplomatın sınır dışı edilmesine gerekçe olarak 23 Ocak’taki Navalny gösterilerine katılmalarını gösterdi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı ise diplomatların gösterilerde gözlem yapmak üzere bulunduğunu öne sürerek, İsveçli diplomatın nedensiz yere sınır dışı edildiğini iddia etti.

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve İsveç'in Moskova Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. (İHA)

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