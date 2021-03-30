Pacaya Yanardağı korkuttu: Tahliyeye hazır olun

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala’da yer alan 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik yaklaşık 1 aydır sürüyor.

Yanardağın püskürttüğü lavlar, yakınlardaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Koordinasyon Başkanlığı (CONRED) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın batı yamacındaki bazı yapıların lavlardan etkilendiği, ancak boş oldukları için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yayınlanan uyarı ile bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmeye hazır olmaları istendi.

Lav akışının günde 50 ila 60 metre arasında ilerlediği, volkanik hareketliliğin yakından izlendiği belirtildi.