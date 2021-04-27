Pentagon’dan ‘soykırım’ açıklaması: Türkiye ile askeri ilişkileri etkilemez

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesinin yankıları sürüyor. Türkiye ve ABD arasında S-400 gerilimi sonrası tansiyonu yeniden yükselten olayın ardından bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) geldi.

ABD ve Türkiye ilişkilerinin bu açıklamalardan nasıl etkileneceği ABD medyasında da merak konusu olurken, Pentagon sözcüsü John Kirby basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu konuya değindi.

NATO İÇİN ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK



John Kirby, gelen bir soru üzerine ABD Başkanı Biden’ın açıklamalarının iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyeceğini düşünmediğini söyledi.

Türkiye ve ABD’nin NATO’da önemli müttefikler olduğunu belirten Kirby, “Türkiye ile askeri ilişkilerde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye NATO için önemli bir müttefik. Birçok konuda kurulan ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz. Başkan Biden’ın açıklamalarının bunu etkilemesini beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

BIDEN NE DEMİŞTİ?



ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada 1915 olayları için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her yıl bugün, Osmanlı dönemi Ermeni soykırımında ölenlerin hayatlarını hatırlıyor ve böyle bir zulmün bir daha meydana gelmemesi için kendimizi yeniden taahhüt ediyoruz. 24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi veya bir imha kampanyasıyla ölüme yürüdü.

Kaybedilenlerin yasını tutarken, gözlerimizi geleceğe, çocuklarımız için inşa etmek istediğimiz dünyaya doğru da çevirelim. Gelecekteki zulümlerin dünyanın herhangi bir yerinde oluşmasını önlemek için ortak kararlılığımızı yenileyelim ve tüm dünya insanları için şifa ve uzlaşma peşinde koşalım. Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda ölen tüm Ermenileri onurlandırıyor.”