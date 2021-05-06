Pfizer ve BioNTech’in iki doz aşısı büyük koruma sağlıyor

Corona virüsü salgınına karşı Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği aşıyı büyük bir hızla kullanan İsrail’de “gerçek hayat verileri” kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye’de de kullanılan aşıların etkisini mercek altına alan bilim insanları aşı olanlarda hem Covid-19 bulaşma oranının hem de virüse bağlı ölüm oranının çok büyük ölçülerde azaldığı görüldü.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet’te yayınlanan araştırmada, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olmanın hastalığa yakalanma, hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarını yüzde 95’lere varan oranlarda koruma sağladığı tespit edildi.

“İKİNCİ DOZ AŞI OLMAK KRİTİK”

Lancet’te yayınlanan makalede, “Tek doz aşı olmak kısmi bir etki sağlıyor. Enfeksiyona karşı yüzde 58, hastaneye kaldırılma oranında yüzde 76 ve ölüm oranında yüzde 77 koruma sağlıyor. Bu sebeplerle ikinci doz aşı olmak çok önemli” ifadesi kullanıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aynı zamanda araştırmayı da yürüten Dr. Sharon Alroy-Preis, Covid-19 aşısının bu pandemiyi bitirmek için ve kontrol altına almak için çok büyük bir umut yarattığını duyurdu.

14 GÜN SONRA KORUMA ARTIYOR

Araştırmada, ikinci doz aşı olduktan 7 gün sonra insanlarda corona virüsü bulaşmasına karşı yüzde 95.3 oranında koruyuculuk sağlandığı, Covid-19’a bağlı sebeplerle ölüm oranında da yüzde 96.7 oranında bir koruma oluştuğu tespit edildi. Aynı araştırmada, semptom gösteren vakalara karşı yüzde 97 oranında koruma sağlanırken, semptom göstermeyen vakalara karşı da yüzde 91.5 oranında bir koruma elde edildiği belirtildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılmaya karşı koruma oranının da yüzde 97.2 olduğu belirtildi. Yetkililer ikinci doz aşı olduktan 14 gün sonra ise koruma oranının biraz daha arttığını duyurdu.

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