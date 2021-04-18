Prens William ve Prens Harry aylar sonra bir arada görüntülendi

Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nde gerçekleşen törenin ardından Cambridge Dükü Prens William, eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Dükü Prens Harry sohbet ederken görüntülendi.

Dedeleri Edinburg Dükü Philip’in cenazesi, Prens Harry’nin kraliyet görevlerinden çekilmesi ve ABD’ye taşınmasının ardından yani bir yıldan uzun sürenin ardından ilk kez birlikte görüntülendikleri yer oldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Mart ayı başında Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Amerikalı TV yapımcısı ve sunucusu Oprah Winfrey’e verdikleri bir röportajda ağabeyi Prens Willam ile ilişkilerinde bazı zorluklar olduğuna işaret etmişti. “Farklı yönlere gittiklerini ve ilişkilerinde mesafe olduğunu” belirten Harry, kardeşini çok sevdiğini de sözlerine eklemişti.

Dün Windsor Kalesi’nde düzenlenen ve birçok TV kanalında canlı yayımlanan cenazede William ve Harry, tabutun ardından kuzenleri Peter Phillips ile birlikte yürüdü. Peter Phillips, Kraliçe 2. Elizabeth’in kızı Prenses Anne’in oğlu ve Kraliçe’nin en büyük torunu.

Bundan yaklaşık 24 yıl önce iki kardeş benzer bir yürüyüşü anneleri Galler Prensesi Diana’nın tabutunun arkasında yapmışlardı. Cenaze törenine, Covid-19 önlemleri kapsamında sadece 30 kişi katılabildi. Şapelde sosyal mesafe korunarak oturma düzeni yapıldı ve katılımcıların tümü maske taktı. Kraliçe Elizabeth ise tek başına oturdu.

Prens William ve Kate Middleton yan yana otururken karşılarındaki koltukta Prens Harry tek başınaydı. Prens Harry’nin ikinci bebeklerine hamile olan eşi Meghan Markle, doktor tavsiyesiyle seyahat etmedi ve ABD’de kaldığı için cenazeye katılamadı.

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