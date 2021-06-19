Rakipleri birer birer tebrik etti: İran’da zafer İbrahim Reisi’nin

İran’da halk dün 8. Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık başına giderken, resmi olmayan sonuçlara göre zafere ulaşan isim belli oldu.

Muhafazakar kesimin desteklediği ve seçimlerden önce favori gösterilen İbrahim Reisi rakiplerini geride bırakmayı başardı. Seçime giren adaylar da yenilgiyi kabul ederken, eski Merkez Bankası Başkanı Abdolnasser Hemmati, “Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in liderliği altındaki yeni yönetiminiz umarım İran’ı gururlu, refah içinde yaşanabilir bir yer haline getirir” açıklamasını yaptı.

‘OYLARI KİMİN ALDIĞI AÇIK’



İran'da iki kez üst üste bu göreve seçildiği için yeniden aday olamayan mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de açıklamada bulundu. İsim vermeden ‘seçilmiş cumhurbaşkanı’nı tebrik eden Ruhani, “Henüz resmi olarak açıklanmadığı için resmi tebriklerimi sonraya bırakıyorum. Ancak oyları kimin aldığı gayet açık” ifadelerini kullandı.

SEÇMENLERİN YARISI SANDIĞA GİTTİ



İran devlet televizyonunun aktardığına göre ülkedeki 59 milyon seçmenin 28 milyondan fazlası sandığa giderek oy kullandı. Reisi’nin sayımı devam eden oyların 17.8 milyonunu aldığı belirtiliyor.

Resmi sonuçların ardından Ruhani’den görevi devralacak olan Reisi, 4 yıl süreyle İran Cumhurbaşkanı olacak.