Rusya’da düşen uçaktaki yolcuların cansız bedenine ulaşıldı

Rusya’nın Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatski’den kalkan AN-26 tipi uçak, Palana'ya inişe geçtiği sırada hava trafik kontrolü ile irtibatının kesilmesinin ardından düşmüştü.

Uçakta bulunan 22'si yolcu, 6'sı mürettebat olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, uçağın enkazının bulunduğu noktada kötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarına bugün devam etti.

Bakanlık, bugün tekrar başlayan çalışmalarda şimdiye kadar 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Enkazdan çıkarılan cesetlerin çoğunun parçalanmış halde olduğunu belirten Bakanlık, adli tıp morguna götürüldüğünü ve otopsi ile kimliklerin belirleneceğini açıkladı.