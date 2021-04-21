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Rusya’dan NATO ve Kiev’e çağrı: Gerginliği yükseltmeyin

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev yönetimi ve NATO'ya Donbass'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:13, 21/04/2021
HaberlerDünya
Rusya’dan NATO ve Kiev’e çağrı: Gerginliği yükseltmeyin

Rusya ile Ukrayna arasında Donbass krizi sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev ve NATO’yu Donbass’ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durma çağrısında bulunuldu.

Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev’den geldi. Ilyichev Rus medyasına yaptığı açıklamada, NATO ve Kiev yönetiminin Rus düşmanlığını bırakması gerektiğini ifade ederek, “Bu sadece Donbass’ta gerginliğin artmasına neden oluyor. Onları Ukrayna’nın doğusunda daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

ZELENSKİY’DEN PUTİN’E DAVET

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşın sürdüğü Donbass’ta görüşme teklif etmişti. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burada binlerce insanın canı söz konusu. Kavgayla savaşın farkı, savaşta herkes kaybeder. Birine saldırarak kendini koruyamazsın. Tanklarda barış olmaz. Sayın Putin, Ukrayna’ya ait olan ve savaşın sürdüğü Donbass’ın herhangi bir noktasında buluşmaya çağırıyorum” ifadelerine yer vermişti.

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Yayınlanma Tarihi:12:05,