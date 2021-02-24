Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Saldırıda öldürülen İtalyan büyükelçinin naaşı ülkesine ulaştı

 Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio’nun cenazesi ülkeye getirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:21, 24/02/2021
HaberlerDünya
Saldırıda öldürülen İtalyan büyükelçinin naaşı ülkesine ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde Pazartesi günü, BM Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalya’nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoför hayatını kaybetmişti.

Attanasio ve koruması Vittorio Iacovacci'nin naaşları dün akşam saatlerinde askeri uçakla başkent Roma'ya getirildi.

Cenazeler, Ciampino Havaalanında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini tarafından askeri törenle karşılandı.

İlginizi ÇekebilirBM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi öldüBM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi öldü
Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanı Dünya İtalya Kongo Kongo Demokratik Cumhuriyeti Pazartesi Roma saldırı