Saldırıda öldürülen İtalyan büyükelçinin naaşı ülkesine ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde Pazartesi günü, BM Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalya’nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoför hayatını kaybetmişti.

Attanasio ve koruması Vittorio Iacovacci'nin naaşları dün akşam saatlerinde askeri uçakla başkent Roma'ya getirildi.

Cenazeler, Ciampino Havaalanında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini tarafından askeri törenle karşılandı.