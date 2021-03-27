Salgının seyrini değiştirecek adım: Corona virüsünü 20 saniyede bulan teste onay

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünyayı içinden çıkılmaz bir krize sürüklerken, hızla can almaya da devam ediyor. Ülkeler üçüncü dalga endişesiyle önlemleri sıkılaştırırken, salgını bitirmek için aşılama kampanyalarını hızlandırmaya çalışıyor. 1 yılı aşkın süredir ekonomiden spor, sanat ve eğlence dünyasına kadar pek çok sektör salgından büyük yara oldu.

Milyonlarca insan evden çalışma modeline geçerken, spor stadyumları ve konser alanları boş kaldı. İngiltere’de bu durumu tersine çevirebilecek bir çalışma gerçekleştirildi.

Hızlı test sistemleri üzerinde çalışan iAbra ve TT Electronics adlı iki şirket, 20 saniye içinde corona virüsü olup olmadığınızı tespit eden bir sürüntü testi geliştirdi. The Virolens adı verilen testle, kişiden alınan sürüntü pozitif ya da negatif olunduğunu saniyeler içinde belirliyor. Test, başkent Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda pilot uygulamayla denendi.

YANLIŞ POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜZDE 0.3

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun (MHRA), söz konusu teste onay vermesi büyük heyecan yarattı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da gelişmeden duyduğu mutluluğu dile getirirken, havalimanlarında ve etkinlikler öncesinde kullanılacak bu testin hayatı normale döndürmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

MHRA’nın onayının ardından iki şirket, testin geniş çaplı üretimi için çalışmalarını hızlandırırken, gelecek aylarda yaygın olarak dağıtılacağını duyurdu. iAbra ve TT Electronics, testin yanlış negatif sonuç verme ihtimalinin yüzde 1.9, yanlış pozitif verme oranının ise yüzde 0.3 olduğunu öne sürdü.