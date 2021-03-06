Savcılık izinsiz aşı geliştiren Alman profesörün peşinde

Almanya’nın Lübeck kentinde EUROIMMUN adlı biyoteknoloji şirketini kuran ve bunu daha sonra 1 milyar euro'ya satan Prof. Dr. Winfried Stöcker, corona krizi patlayınca kendi ekibiyle özel bir laboratuvarda antijen çalışmalarına başladı.

Aşının temel maddesi olan ve vücutta antikor, bağışıklık üretilmesini sağlayan antijeni üretmeyi başardığını belirten Stöcker, aşıyı hem kendi üzerinde hem de ailesi ve çalışanları üzerinde denedi. Sonuçta yüzde 97'lik bir koruma oranı bulduğunu öne süren Stöcker, bu antijenin büyük miktarlarda üretilmesinin çok kolay olduğunu, buzdolabında saklanabildiğini, mutasyonlara karşı kolayca modifiye edilebileceğini anlattı.

MERKEL'İN DANIŞMANINA GÖNDERDİ

Bu yöntemle, birkaç ay içerisinde bütün Almanya'nın aşılanacağını öne süren Stöcker, bulduğu antijeni ve sonuçlarını, Başbakan Merkel'in bu konudaki danışmanlarından olan Berlin Charite Hastanesi'nden virolog Christian Drosten'e de gönderdi. Drosten ise, antijenin üretimi için yüksek kalite standartlarının karşılanması gerektiğini bildirdi.

Aşıyla ilgili sonuçları Paul Ehrlich Enstitüsü'ne de ileten Stöcker'in başvurusu, oradan alt birimlere gönderildi ve Eyalet Sosyal Hizmetler Ofisi tarafından incelenmesi için savcılığa iletildi.

‘İZİN ALMADAN AŞI YAPTI’



Eyalet Başsavcılığı, “Daha fazla üretim ve aşılamanın, test için kullanılan deneklerin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabileceği” gerekçesiyle, soruşturma başlattı. Stöcker'in, yasal ve tıbbi olarak öngörülen yolu izlemediği, bu nedenle aktif içeriğin güvenilirliğinin tartışmalı olduğu belirtiliyor.

Savcılık dosyasında, “Gerekli izinleri almadan bir Sars Cov-2 antijeni üretmek, ardından bunu kendisine ve diğer insanlara gerekli izinleri almadan uygulamaktan” soruşturma açıldığı bilgisi yer alıyor. Stöcker ise ilaç şirketlerinin kendisi ile temasa geçmesini umuyor.