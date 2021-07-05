SBK davasında karar çıktı

Avusturya’nın Wels kentinde bugün hakim karşısına çıkan Sezgin Baran Korkmaz hakkında karar çıktı…

Hem Avusturya hem de Türkiye basınının büyük ilgiyle izlediği süreçte, mahkeme Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkemenin önünde basın mensuplarına konuşan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, “Müvekkilimin ifadesine başvuruldu. Suçlamalardan ziyade iade talepleriyle ilgili ve müvekkilimin tutukluluğu 5 Ağustos’a kadar uzatıldı” dedi.

Korkmaz'ın kaçma ihtimali ve suçun ağırlığı nedeniyle tutuklu kalmasına karar verilirken, Türk basını da mahkeme önünden canlı yayın yaptı.

“SAĞLIK VE MORAL DURUMU İYİ”

ABD ve Türkiye’den gelecek belgelerin tam olarak gelmediğini ve bunların incelenmesi gerektiği için bu sürenin uzatıldığını dile getirdi.

Korkmaz’ın Wels’te tutuklu kalacağı belirtildi. Mahkemede Korkmaz’ın serbest bırakılmasının istendiğini dile getiren Dülger, “Bu bir duruşmaydı. Müvekkilimin sağlık ve moral durumu son derece iyi. Özellikle ben de sordum. Herhangi bir sorunu yok” dedi.

GÖNLÜNDEN GEÇEN TÜRKİYE’YE İADE EDİLMESİ

Volkan Dülger, Korkmaz’ın gönlünden geçenin Türkiye’ye iade edilmesi olduğunu da vurguladı. Dülger, “Hukukçu olarak, Türkiye ya da ABD’ye gönderilmesi ihtimali yüzde 50-yüzde 50” dedi.

Duruşmanın kapalı olduğunu söyleyen avukat, Türkiye ya da ABD’den herhangi bir yetkilinin duruşmada yer almadığını söyledi.

ABD: 133 MİLYON DOLAR AKLADI

Haziran ayının son haftalarında Avusturya’da yakalanan ve tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD ve Türkiye iade talebinde bulunmuştu.

ABD’li makamlar Korkmaz’ın dolandırıcılık yoluyla 133 milyon dolardan fazla parayı akladığını ve paranın Türkiye ve Lüksemburg’daki hesaplarda bulunduğunu belirtmişti.

İddianamede Korkmaz aleyhine kara para aklama, elektronik araçlarla mali dolandırıcılık ve resmi incelemeyi engelleme suçları yöneltildi.

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