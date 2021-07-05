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SBK hakim karşısına çıktı

Kara para nedeniyle Avusturya‘da gözaltına alınan ve ABD'ye iadesi istenen Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya‘nın Wels kentinde hakim karşısına çıktı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:14, 05/07/2021
HaberlerDünya
SBK hakim karşısına çıktı

Dosyası 2. kattaki 233 numaralı odada olan Sezgin Baran Korkmaz’ı yargılayan hakim Sözcü’ye konuştu.

Wels kentindeki süreci Sözcü anbean takip ediyor.

Dosyanın gizli olduğunu, duruşmanın gizli yapılacağını belirten hakim ve kalemi, “Şu anda bir açıklama yapılmayacak. Duruşma da kapalı olacak. Sanığı göremezsiniz. Dosyayla ilgili bilgi de veremeyiz. Bugün ifadesi alınacak. İfade işlemi için tutukluların bulunduğu bölüme gideceğiz. Daha sonra gözaltı işleminin sürüp sürmeyeceğine ilişkin kararı açıklayacağız. Önce sanık dinlenecek. İfadesinin ardından karar verilecek” açıklamasını yaptı.

Çok sayıda medya kuruluşu duruşmayı takip ederken, CHP Salzburg temsilciği de duruşmayı izliyor. İfadeden sonra, 233 numaralı kalemde bulunan dosya ile ilgili karar, 22 no’lu mahkeme heyeti tarafından verilecek.

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Yayınlanma Tarihi:10:12,