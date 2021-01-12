SinoVac aşısıyla ilgili yeni açıklama: Etkinlik oranı yüzde 50,38

Batundan Biyomedikal Merkezi Klinik Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, Çin’in SinoVac aşısının yüzde 50,38 oranda ‘genel etkinlik’ gösterdiğini söyledi.

Çinli SinoVac'ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da denenen corona virüsü aşısının etkililik oranına dair bir haber Brezilya merkezli UOL isimli internet sitesinde yayınlanmıştı. İki farklı kaynağa dayandırılan haberde Çin'in corona virüsü aşısının etkililik oranının yüzde 60'ın altında olduğu ortaya çıkmıştı. Aşının etkinlik oranı Türkiye’de yüzde 91 seviyesinde açıklanmıştı.

HAFİF SEYREDENLERDE ORAN YÜZDE 78

SinoVac ile aşı denemeleri ve üretimi konularında işbirliği yapan Butantan biyomedikal merkezi haberi “tamamen spekülatif” olarak niteleyerek yalanlamıştı. Butantan deneylerin sonuçlarını bugün açıkladı ve SinoVac aşısının yüzde 50,38 oranda ‘genel etkinlik’ gösterdiği belirtildi.

Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının corona virüsünün hafif seyreden vakalarına karşı yüzde 78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı. Ancak bağımsız uzmanlar CoronaVac isimli aşının üçüncü faz deney sonuçlarının daha şeffaf bir şekilde açıklanması çağrısında bulunmuşlardı.

Endonezya dün ilk verilere göre aşının yüzde 65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti. UOL haberinde Butantan'ın bugün açıklamaya hazırlandığı etkinlik oranının yüzde 50 ile yüzde 60 arasında olduğunu bildirdi. Bu rakamlar sağlık kurumlarının belirlediği seviyenin üstünde olsa da geçtiğimiz hafta açıklanan rakamların oldukça altında.

İlginizi Çekebilir Çin aşısında açıklanan farklı rakamlar ne anlama geliyor?

İlginizi Çekebilir Çin'in corona aşısında kafaları karıştıran sonuç: Türkiye'de yüzde 91 Endonezya'da yüzde 63