Son dakika… ABD Kongre işgalinde son durum: OHAL 15 gün uzadı! Eski ordu mensubu öldürüldü

ABD’de seçimi kaybettiğini bir türlü kabul etmeyen Başkan Donald Trump, Joe Biden’ın zaferinin Senato’da tescilleneceği gün sonunda kaos çıkarmayı başardı. Senato’da oturum yapıldığı sırada miting yapan Trump, yenilgiyi kabul etmeyeceğini söyledi.

Mitingin ardından Trump destekçileri Kongre binasını adeta işgal etti. Güvenlik barikatlarını birer birer aşan göstericiler, güvenlik güçleriyle çatıştı. Reuters’a göre çatışmalarda şu ana kadar dört kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de tutuklandı.

ESKİ ORDU MENSUBU ÇIKTI

Ölenler arasındaki bir kadının kimliği de ortaya çıktı. Hayatının kaybeden kişinin Ashli Babbitt adlı eski bir Hava Kuvvetleri mensubu olduğu belirlendi.

Babbitt’in 14 yıl boyunca orduda görev yaptığı öğrenildi. Babbitt’in olaylardan önce attığı son Twitter mesajında, “Bizi hiçbir şey durduramaz. Tekrar tekrar deneyebilirler. Ancak fırtına burada ve 24 saatten daha az bir süre sonra DC’nin üzerine çökecek. Karanlıktan ışığa” yazdı.

OHAL KARARI UZATILDI

Öte yandan Washington DC’deki olaylar nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağının ardından OHAL kararı da uzatıldı. DC’nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu. Bu karar, OHAL’in Biden’ın yemin edeceği güne kadar süreceği anlamına geliyor.

OTURUM YENİDEN BAŞLADI

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kongre'de Trump destekçilerinin binaya girmesi nedeniyle yarım kalan ve seçilmiş başkan Joe Biden'ın başkanlığının onaylanacağı oturumu yeniden başlattı.

Pence, “Bugün ABD Kongresi'nin karanlık bir günüydü. Ancak başkent polisinin, federal, eyalet ve yerel güvenlik birimlerinin yoğun çabası sayesinde şiddet bertaraf edildi. Kongre güvenlik altına alındı. Burada yaşanan şiddeti en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu kutsal koridorlarda yaşanan can kaybının da Kongre'yi savunurken yaralananların da yasını tutuyoruz. Bugün başkentimizi savunduk. Bu tarihi mekanı korumak için görev yerlerinden ayrılmayan kadın ve erkeklere her zaman minnettar kalacağız” dedi.

ARD ARDA İSTİFALAR

Olayların ardından art arda istifa haberleri geldi. Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham, olayların ardından istifa ettiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da istifa etti.

BIDEN: GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI



Olaylara ilişkin açıklama yapan ABD’nin seçilmiş Başkanı Biden, “Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine bir saldırı. Halkın temsilcilerine ve başkent polisine, onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre binasındaki aos sahneleri gerçek bir ABD’yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz küçük, kendini kanunsuzluğa adamış aşırılılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos, fitne ile sınırlı” dedi.

OBAMA: TRUMP KIŞKIRTTI

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kongre binasını işgal eden göstericilerin Trump tarafından kışkırtıldığını söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan Obama, “Tarih, meşru bir seçimin sonuçları hakkında asılsız yalanlar söylemeyi sürdüren bir Başkan’ın kışkırtmasıyla Kongre’de yaşanan şiddeti haklı olarak, milletimiz için büyük bir onursuzluk ve utanç anı olarak hatırlayacaktır” dedi.

Cumhuriyetçi Parti liderlerine çağrı yapan Obama, “Ya bu yolda devam ederek kızgın alevleri körüklemeyi sürdürebilirler ya da gerçeği seçip alevleri söndürmek için ilk adımları atabilirler. Amerika'yı seçebilirler” ifadelerini kullandı.