Son dakika… ABD’nin şafak operasyonunda ölü sayısı belli oldu

ABD ordusu, Suriye'de İran destekli gruplara ait hedeflere saldırı düzenledi. Pentagon'dan yapılan açıklamada 15 Şubat'taki Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli iki milis grubunun Perşembe günü vurulduğu kaydedildi.

ABD’nin sürpriz bir şekilde Suriye’nin doğusuna yönelik hava saldırısı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, yerel sağlık yetkilileri en az 17 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

“BIDEN’IN TALİMATIYLA GERÇEKLEŞTİ”

Pentagon sözcüsü John Kirby, “Başkan (Joe) Biden'in talimatıyla, ABD askeri güçleri bu akşamın erken saatlerinde Suriye'nin doğusunda İran destekli militan grupların kullandığı altyapıya hava saldırıları düzenledi. Başkan Biden, Amerikan ve Koalisyon personelini korumak için aynı zamanda hem Doğu Suriye hem de Irak'taki genel durumu hafifletmeyi amaçlayan kasıtlı bir şekilde hareket ettik” dedi.

Saldırıların, Kata'ib Hizbullah (KH) ve Kata'ib Seyyid al-Shuhada (KSS) dahil olmak üzere İran destekli bir dizi militan grup tarafından kullanılan bir sınır kontrol noktasındaki birden fazla tesisi tahrip ettiğini de sözlerine ekledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li bir yetkili ise, bu saldırıların gerçekleştirme kararının, ABD'nin milisleri cezalandırmak isterken, durumun daha büyük bir çatışmaya dönüşmesini istemediğine dair bir sinyal göndermek amaçlı olduğunu söyledi.

SURİYE'DEN JET AÇIKLAMA

Yaşananların ardından bu sabah saatlerinde Suriye'nin resmi devlet televizyonu bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ABD ordusunun sabaha karşı gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını paylaştı.

Reuters haber ajansının “son dakika” koduyla servis ettiği gelişmede Şam yönetimine ait medya kuruluşu, “ABD cuma şafak sökerken Suriye'nin doğusundaki Suriye-Irak hattında bazı bölgeleri vurdu” açıklamasını yaptı.

İKİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Irak'ta 15 Şubat'ta Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. 20 Şubat'ta ise Selahaddin ilinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmişti.

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