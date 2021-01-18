Son dakika… Dumanlar yükseliyor! ABD kongre binası kapatıldı

Çarşamba günü gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi Washington D.C. sokaklarında hareketli dakikalar yaşanıyor.
Joe Biden’ın yemin töreni için prova gerçekleştirildiği sırada, ABD’de kongre binasının güvenlik tehditleri nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.
Pencerelerden ve kapılardan uzak durun çağrısı yapılırken, kongre binası yakınlarında dumanlar yükseldiği görüldü.
PROVAYA KATILANLAR TAHLİYE EDİLDİ
ABD polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Joe Biden’ın yemin töreni provası esnasında tanımlanamayan bir güvenlik tehdidi oluştuğu bildirildi.
Öte yandan Biden’ın tören provasına katılanların ise tahliye edildiği duyuruldu.