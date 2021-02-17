Son dakika… Öğrenci yurduna silahlı baskın

Gine Körfezi’ne kıyısı olan Afrika ülkesi Nijerya’da korkunç bir olay yaşandı…

Nijer eyaletinde sabah saatlerinde silahlı bir grup saldırganın bir okulu basarak öğrencileri kaçırmaya çalıştığı duyuruldu. Reuters’a açıklama yapan Nijer eyaletinin valisi sözcülüğü aracılığıyla yaşanan saldırının detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada saldırganların öğrencileri kaçırmaya çalıştığı belirtildi.

Görgü tanıkları ve bölgede yaşayanlar sabahın erken saatlerinde silahlı bir grup saldırganın Kagara bölgesindeki Government Science Koleji’ne baskın yapıldığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre yatılı okulda 50 kişinin bulunduğu ve 26 öğrenci ile dört öğretmenin kaçırıldığı tespit edildi.

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