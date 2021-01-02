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Son dakika… Somali’de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı

Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre beş işçinin yaralandığı belirtiliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:53, 02/01/2021
Haberler Dünya
Son dakika… Somali’de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı

İHA’nın saldırıya ilişkin güvenlik kaynaklarından aktardığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır.

Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.”

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Yayınlanma Tarihi:12:25,