Son dakika… Somali’de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı

İHA’nın saldırıya ilişkin güvenlik kaynaklarından aktardığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır.

Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.”