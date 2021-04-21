Tam buzlar eridi derken… Kraliçe’nin doğum gününü bile beklemedi: Prens Harry apar topar ABD’ye döndü

İngiliz Kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth’in 73 yıllık eşi Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası zorlu günlerden geçiyor. Prens Philip, Windsor Kalesi’nde 17 Nisan’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Corona virüsü önlemleri nedeniyle törene kısıtlı sayıda kişi katılırken, Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry, baba ocağına yalnız döndü. Oprah Winfrey röportajı sonrası aile içinde kriz yaratan Prens Harry’nin eşi Meghan Markle, hamileliği dolayısıyla doktorları uygun görmediği için İngiltere’ye gitmedi.

Tören sonrasında babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William’la ilk kez başbaşa bir araya gelen Harry, iki saatlik bir görüşmeye imza atmıştı. Bu görüşme ailenin buzları erittiği şeklinde yorumlanırken, Prens Harry’den aksini gösteren bir hamle geldi.

10 GÜN KARANTİNADA KALACAK



Bugün 95. yaşını kutlayana Kraliçe Elizabeth’in doğum gününe kadar İngiltere’de kalacağı konuşulan Harry, dün apar topar ABD’ye geri döndü. American Airlines uçağıyla Los Angeles’a giden Harry, büyükannesinin doğum gününü pas geçmiş oldu. İngiliz basını söz konusu hareketi, aile içindeki sorunun çözülmediği şeklinde yorumladı.

Prens Harry, ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) uyarıları kapsamında, yurt dışından gelen kişilerin 10 gün karantinaya girmesi kuralını uygulayacak.

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