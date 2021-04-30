Tam kapanma en çok İngilizleri üzdü: Tatil hayalleri yıkıldı

Son dönemde corona virüsü salgını dolayısıyla vaka ve ölüm sayılarının tavan yaptığı Türkiye’de alınan tam kapanma kararı İngiltere’de gündem oldu. İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, tam kapanmanın özellikle İngiliz turistleri etkileyeceğini savunarak kapsamlı bir haber yayınladı.

Daily Mail’in “Ülke 3 haftalık kapanırken Türkiye tatilleri riske girdi- üstelik turistlere aşı olma şartı olmaksızın kapılarını açtıklarını duyurmalarından 7 gün sonra” başlığını kullandığı haberde turizmin sekteye uğrayabileceği belirtildi.

Makalede, “Türkiye’de tam kapanma Perşembe gecesi başladı ve 17 Mayıs’ta sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan vakaların 5.000’in altına inmesi için bunun gerekli olduğunu söylerken sadece marketler ve diğer gerekli işletmeler açılacak, vatandaşlar evde kalacak” yorumu yapıldı.

7 GÜN SONRA BU AÇIKLAMA GELDİ

Daily Mail’in manşetlerden aktardığı haberde, “Türkiye’deki yaz tatilleri 3 haftalık kapanma ile zora girdi, üstelik ülke geçen hafta İngiliz turistleri aşı olmasalar bile kabul edeceklerini duyurmuştu. Bu karar, Türkiye’nin sadece negatif PCR testi ile turistlere kapılarını açacaklarını duyurmasından 7 gün sonra geldi” ifadesi yer aldı.

Daily Mail, Türkiye’nin ağırlıklı olarak turizme dayandığını aktarırken, “Türkiye döviz gelmesi ve sezon başlamadan önce enfeksiyon oranını azaltmak için bu hamleyi yaptı. Türkiye’de aşılama süreci devam ediyor fakat Ocak ayında hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra programın gerisine düşüldü” yorumuna yer verdi.

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